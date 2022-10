La cueillette des champignons interdite, sauf aux habitants du coin

Mais en réalité, il s’agit d’un règlement, adopté à la demande du DNF (Département de la Nature et des Forêts), voici déjà quelques années, par les communes dépendant du cantonnement de Libin ; à savoir Libin, Daverdisse et Wellin pour leurs bois communaux Et ces avis ont été installés sur ces trois communes tout comme le règlement. Ce texte avait été adopté car à l’époque les gardes forestiers avaient été confrontés à une filière de cueillette de champignons destinés à être revendus de manière illicite vers les pays de l’Est.

"Cette année la saison des champignons s’annonce bonne et nous voulons à tout prix éviter l’arrivé de cueilleurs professionnels et la mise en place d’un marché parallèle, explique Élise Speybrouck, la cheffe du cantonnement DNF de Libin. Nous avons donc pris nos précautions en mettant ces avis afin que tout le monde soit bien au courant." Les habitants des communes du cantonnement, et de celles qui les touchent peuvent donc s’adonner à la cueillette. Mais moyennant certaines règles, comme ne pas s’écarter de plus de 50 mètres des chemins et ne pas récolter, par jour et par personne, l’équivalent de plus de 10 litres. La cueillette est aussi autorisée entre le lever et le coucher du soleil. Les champignons doivent être coupés et non arrachés L’autorisation est de facto suspendue en période de chasse. Précision aussi importante, sur les parcelles privées, l’accord préalable du propriétaire est obligatoire.

Une dérogation peut aussi être accordée

Dans les bois communaux, des autorisations temporaires peuvent être accordées par le collège communal et le DNF aux citoyens qui ne sont pas du coin, comme les touristes ou les groupes scolaires.

Alors les communes et le DNF poussent-ils le bouchon trop loin avec cette interdiction ? "En réalité ceci découle de l’article 50 du code forestier précisant qu’aucun prélèvement de produit de la forêt, donc en théorie même des feuilles, ne peut avoir lieu sans l’accord du propriétaire et de ce cas-ci des communes", précise Philippe Gilles, brigadier au cantonnement DNF de Libin, actif sur Daverdisse et Wellin.

Et avec ses collègues, il lui arrive de devoir rappeler à l’ordre des cueilleurs voire même de dresser des PV. "Lorsque nous constatons une infraction, nous devons saisir puis détruire les champignons pour qu’ils retournent à la forêt, poursuit l’agent forestier. En l’espace d’un week-end, il nous est déjà arrivé d’écraser l’équivalent de 600 litres de champignons se trouvant dans des sacs en plastiques. Il n’y a pas de discrimination puisqu’il est toujours possible de solliciter une autorisation. Et il y a aussi une question de bon sens. Si je rencontre une famille de touristes, avec enfants, qui ont cueilli trois champignons, je ne vais pas les verbaliser mais leur expliquer."

Autre point du règlement, les cueilleurs doivent être porteurs de leur carte d’identité. Car les agents du DNF ont aussi une qualité d’officier de police judiciaire en forêt "Nous avons donc accès au registre national" précise Philippe Gilles. La cheffe de cantonnement de Libin rappelle, elle, que toutes ces règles ont comme base la législation wallonne. Et que chacun est tenu au respect du code forestier comme il est tenu au code de la route.