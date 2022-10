Haut-Fays : un pyromane avait sévi à plusieurs reprises

Mais bien loin de là, le feu avait aussi été mis volontairement au châssis d’une habitation à Tournai, le 26 août 2021. Et c’est l’enquête autour de ce début d’incendie qui a mené jusqu’à un habitant de Haut-Fays. La téléphonie a permis d’attester sa présence à Tournai.

Mais l’homme était aussi parfois aux endroits touchés par le feu à Haut-Fays. Il travaillait alors dans la ferme dont les installations ont été en proie à un incendie.

À la police, il a livré cette explication pour le feu d’un hangar en janvier 2022: il aurait malencontreusement laissé tomber une cigarette dans la paille.

Autre élément posant question, le feu a été bouté au véhicule d’un voisin avec qui il était en conflit.

Les différents dossiers ont été mis à l’instruction et le suspect a fini par être placé sous mandat d’arrêt.

Et c’est toujours privé de liberté qu’il a comparu ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau pour incendies volontaires. Des faits que le prévenu ne reconnaît pas, évoquant un trou. À l’exception de l’une des huit préventions qui lui sont reprochées ; à savoir avoir mis le feu à des déchets au fond d’un terrain pour s’en débarrasser.

Et pour la remorque de bois du voisin qui a pris feu ? "J’habite là et on me reproche d’être chez moi" répond-il au tribunal.

Il serait vanté d’avoir allumé le Grand Feu en avance

Du côté du parquet, la substitut Anne-Sophie Guilmot estime être face à des "explications farfelues ou peu convaincantes".

Pour sa présence à Tournai, le prévenu explique avoir juste passé la nuit caché dans une usine pour espionner la maison d’une femme dont il était tombé amoureux ; maison qui avait ensuite été touchée par un début d’incendie. Une ex-compagne du prévenu a aussi évoqué des menaces de feu, et des produits inflammables ont été trouvés lors d’une visite domiciliaire chez lui.

"Monsieur s’est aussi vanté un jour d’avoir allumé le Grand Feu, installé à Haut-Fays avant la date prévue, pointe encore la représentante du ministère public. Lorsqu’une remorque prend feu la nuit à Haut-Fays, il dit avoir été alerté par ses chiens. Et comme par miracle, il est là pour découvrir le feu."

Même si les incendies n’ont causé que des dégâts matériels, la représentante du parquet demande au tribunal de ne pas descendre en dessous de 4 ans de prison.

Pour la défense du prévenu, Me Émilie Romain constate qu’il n’y a pas d’éléments matériels à charge du prévenu sauf sa présence à proximité des endroits où le feu a été bouté.

"Si c’est lui qui allume le feu, il ne s’en prend pas aux personnes et s’assure qu’un tiers peut ensuite intervenir pour éteindre le feu." glisse la conseil. L’avocate du pyromane présumé demande le sursis pour ce qui excède la détention préventive si le tribunal l’estime coupable d’incendie volontaire.

Jugement le 10 novembre.