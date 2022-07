Le projet d’usine à limonade à Porcheresse ressort du tiroir… pour être encore mieux enterré

Mais depuis toutes ces années, l’intercommunale Idelux Développement est restée propriétaire des terrains toujours officiellement situés en zone d’activité économique industrielle. Les temps ont aussi bien changé. Et l’installation d’un site d’embouteillage de soda entre terrains agricoles et forêt n’est vraiment plus toute vue comme une option envisageable.

Le collège communal de Daverdisse a donc mené des négociations en vue de racheter ces terrains, dont elle assurait déjà en partie l’entretien, à Idelux. Le point a été soumis au conseil communal mardi soir.

" Nous voulons éviter un parc d’activités économiques" précise l’échevin François Poncelet.

Le but est bien de déclasser la zone pour qu’elle soit désormais clairement non constructible. Les parcelles, considérées toujours comme industrielles, seront désormais assimilées à des terrains agricoles.

"Nous avons eu quelques discussions afin de ne pas devoir payer ces parcelles au prix de terrains industriels" explique le bourgmestre Maxime Léonet.

Le prix a été fixé à 60000 €. Le collège songe également à intégrer ces parcelles dans un projet plus vaste en matière de biodiversité. Accord à l’unanimité.

Une convention pour les pneus silos

Cet autre point a aussi été abordé lors de cette séance. Comme dans d’autres communes, le conseil communal de Daverdisse a accepté une convention avec la Province de Luxembourg et Idelux Environnement pour la collecte des "pneus silos".

À savoir les pneus utilisés par les agriculteurs pour maintenir notamment les bâches. Une aide financière va être dégagée pour inciter leur collecte. Elle sera accordée par la Province et la commune dans la limite de 500 pneus. La prise en charge des frais évalués à 2,29 € HTVA/pneu serait répartie de la manière suivante: la province de Luxembourg prendra en charge 1 €/pneu, la commune aussi/pneu et l’exploitation agricole adhérente au service le solde.