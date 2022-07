La voie lente entre Bièvre et Daverdisse se laisse désormais emprunter

En 2016, les deux communes voisines – Daverdisse, la luxembourgeoise et Bièvre, la namuroise – s’engageaient ensemble dans la création d’une voie lente entre leur territoire respectif. Cette portion d’une dizaine de kilomètres, destinée aux cyclistes et usagers lents, relie plus précisément en site propre Graide-Station (Bièvre) à une nouvelle passerelle en bois, enjambant l’Almache, entre Porcheresse et Gembes (Daverdisse).