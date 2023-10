Un combat des chefs aux élections communales à Chiny: Pirlot-Florent

Elles étaient trois en concurrence en 2006 lors de la première élection de Sébastian Pirlot.

Puis deux seulement six ans plus tard en 2012.

Et depuis 2018, le maire occupant du château du Faing à Jamoigne règne seul, sans opposition. Dans l’intervalle aussi, il a changé de dossard politique puisqu’il a migré du PS au MR.

Mais pour les prochaines communales à Chiny dans un an, il y aura de l’intérêt car pour la première fois, le député écolo wallon Jean-Philippe Florent, 46 ans, habitant Prouvy et frère d’Emmanuelle Florent qui a siégé dans la minorité face à Pirlot, a décidé de se lancer dans l’aventure du scrutin communal, lui qui avait été conseiller provincial jusque-là puis siège comme parlementaire wallon depuis 2019.

Cela promet de beaux débats d’idées pour l’automne 2024.

"Faire le buzz pour faire le buzz nous importe peu"

On pensait que l’annonce de la création de la liste de Jean-Philippe Florent allait faire réagir Sébastian Pirlot, jamais avare d’un bon mot ou d’une saillie lexicale.

Il nous a répondu ceci: "Le temps médiatique (que je comprends) et le temps politique sont deux choses différentes. À plus d’un an des communales, il n’entre nullement dans mes intentions de communiquer le moindre nom de ceux qui partiraient au sein de notre liste et de ceux qui arriveraient.

La majorité est concentrée sur les nombreux projets qui sont en cours et sur ceux qui doivent être menés à leur terme.

Notamment le très beau projet d’Estivales 2024 que nous préparons pour l’été prochain sur le site du château du Faing (série de concerts et groupes musicaux pendant tout l’été).

Le reste nous importe peu: faire le buzz pour faire le buzz, avec une info qui sera oubliée dès le lendemain, ne sert franchement à rien.

Quant aux listes en face, nous ne nous en sommes jamais préoccupés.

Chacun fait ce qu’il veut – c’est la démocratie – mais j’ai appris, l’âge aidant, à ne pas réagir quand ce n’est pas nécessaire. Nous communiquerons en temps utile, mais pas à un an des élections."

Du Sébastian Pirlot, pur jus.

Florent "prêt début 2024"

Sous quelle couleur politique se présentera dans un an la liste emmenée par le député Jean-Philippe Florent à Chiny ? Sous un drapeau vert et écolo ?

"Pas du tout. Ce sera une liste citoyenne, avec des personnes qui ne sont pas encartées, mais qui sont très actives sur tout le territoire de la commune de Chiny. Cela fait plus d’un an que nous sommes occupés à monter cette liste. Plusieurs personnes, de qualité, veulent en faire partie: des entrepreneurs, des membres d’associations, des jeunes et moins jeunes. Nous avançons bien et devrions avoir déjà une liste complète pour le début 2024", se félicite Jean-Philippe Florent.

Ce dernier dit encore que le programme de sa liste "sera le fruit d’une intelligence collective. On débat beaucoup entre nous, on laisse tout le monde s’exprimer. Nos grosses thématiques seront surtout améliorer les services aux citoyens par des écoles communales, la santé, des commerces de proximité. Nous voulons accroître aussi la mobilité, la participation citoyenne à Chiny et restaurer les notions de respect".

La liste Florent mettra aussi beaucoup l’accent sur la transition énergétique et la réduction de la facture énergétique. "Nous avons par exemple un projet de partage de panneaux photovoltaïques entre maisons voisines, ce qui amènerait à des gains importants en coût d’énergie. "