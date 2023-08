La "dikèse" de Chiny se profile à grands pas

Au programme de la "dikèse" de Chiny: bon nombre de festivités en tous genres. La fête commencera le vendredi 25 août à 20 h 30 avec la corrida (5-10 km) et une soirée musicale avec DJ Osten. Au programme du samedi, dès 8 h, place au Rallye des 3 truites et à ses voitures ancêtres. L’événement comptera sur une centaine de voitures au départ. Les véhicules seront ensuite exposés au cœur du village. Il reste des places (réservation au 00 352/661182449). Un barbecue est prévu à 13 h, suivi de l’exposition des voitures ancêtres: Porche, 2CV, Mustang, Coccinelle… Suivront le tournoi de pétanque (inscriptions obligatoires au 0478/66 75 65) et les animations autour de châteaux gonflables. La soirée du samedi, quant à elle, affiche une nouveauté: un marché artisanal nocturne (18h à 22 h) qui précédera le traditionnel feu d’artifice.