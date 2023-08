Jean Morette, grand artiste luxembourgeois, mort à 87 ans

Ses sculptures constituées de morceaux de ferraille récupérés ont marqué les esprits. Il transformait ensuite ces pièces de métal en un bestiaire fantastique, créant des totems et autres formes étranges. Jean Morette ne se cantonnait pas à la sculpture et appréciait se diversifier.

Il a participé à de nombreuses expos à travers la Wallonie. Sa première remonte à 1956.

Une grande générosité

Michèle Garant, présidente de l’Académie luxembourgeoise, lui a rendu un vibrant hommage lundi, lors de ses funérailles: "Jean Morette est entré à l’Académie luxembourgeoise en 2001. Il a été un membre particulièrement présent, actif et généreux. Il a participé à plusieurs expositions en tant qu’artiste, et il a toujours en même temps autant que possible mis"la main à la pâte"en participant aux montages et à l’accueil. Il n’a jamais hésité no à faire don d’une de ses œuvres pour aider l’Académie, ou bien à créer un dessin pour l’une ou l’autre circonstance. Il a toujours fait preuve d’une affection sociétale sans faille. Lors des assemblées ou bien par courriel, on le voyait s’interroger, exprimer son avis avec franchise et courtoisie, émettre des propositions pertinentes et créatives."

Noblesse dans le visage

Michèle Garant souligne son âme d’humaniste sincère et vraie. "Il savait écouter, établissant avec chacun un lien personnalisé et fraternel. Sa modestie était exemplaire: s’il savait tenir sa place, c’était toujours dans le plus grand respect de ses interlocuteurs. Et si l’on n’était pas pressé par le temps, il pouvait aussi conter nombre d’anecdotes, qu’il s’agisse du monde de l’art ou du monde de l’éducation, plus d’une fois liés d’ailleurs, car l’art était pour lui une forme d’éducation permanente et d’enseignement."

Jean Morette avait été instituteur et professeur d’école normale, proche de la méthode Freinet. L’aventure artistique de l’artiste, dont les proches soulignent la bienveillance incarnée, était à la fois physique et métaphysique, comme l’écrivait Georges Jacquemin. "Son visage, plein de noblesse, auréolé de cheveux blancs, ne s’effacera pas de notre mémoire. Sa présence manquera à toutes celles et ceux qui ont eu le bonheur de le côtoyer", ponctue Michèle Garant.