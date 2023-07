Chiny : Le Royal Vélo Sport Jamoigne devient "royal"

Le club cycliste de Jamoigne a vu le jour le 3 octobre 1970. En 1972 et 1973, il est responsable d’une arrivée d’étape du Tour cycliste du Luxembourg belge pour amateurs internationaux et de l’arrivée d’une étape du Tour de Gaume pour dames internationales en 1981. En 1983, 13 cyclos viennent rejoindre les coureurs encore licenciés du club qui organise pour la première fois des randonnées de cyclotourisme. Actuellement, le seul objectif du Vélo Sport Jamoigne est de développer et de promouvoir le cyclotourisme. Il propose aussi quelques randonnées VTT ainsi que quelques parcours de marche pour permettre aux accompagnateurs de meubler l’attente de leur compagnon cycliste.