Le Festival du conte de Chiny en a conté de belles…: vivez notre plongée dans cette 34e édition (photos)

Ce qu’il y a de chouette au Festival de Chiny, c’est qu’il y en a pour tous les âges, tous les styles et toutes les envies. Un festivalier féru de contes s’attachera au programme comme un fidèle s’attache à son chapelet. Il égrènera la programmation au fil des noms des conteurs, des âges, des résumés apéritifs qu’elle propose. Ce même amateur de contes pointus s’y prendra bien avant l’heure. Signalera du doigt et du stylo tel ou tel spectacle. Se créera son parcours et respectera un horaire serré. Fera la file en temps et en heure et s’installera dans la salle de la maison du village, au foyer ou aux anciennes écoles, sérieux et l’oreille attentive.

Potée de contes à la liégeoise

Ce festivalier organisé, croisera entre deux arbres, deux portes ou deux rues, son homologue un peu moins préparé. Lui, est venu "à l’aveugle", suit son instinct, sera happé çà et là par un conte en rue, sous le gros chêne ou le noyer. C’est ça qui, depuis 34 éditions, fait la saveur du festival. Avec des hauts et des bas. Des changements de formule, des adaptations aux festivaliers des temps modernes.

Samedi 18 h. Après avoir fait un détour par l’espace des jeux en bois, très prisé des têtes blondes et des plus grands, qui se retrouvent, l’espace d’un festival, d’un conte, d’une histoire et d’une glace dans le pays de leur enfance, nous arrivons à l’espace "Potée de contes à la liégeoise", par la Maison du conte de Liège-Verviers. On y goutte des recettes de contes aux mille et une saveurs. Servis avec gentillesse. Dans le creux de la cour de l’église, une demi-heure plus tard, la compagnie Rubis Cube (Jean-Kylian Poquelin) nous offre, pendant 53 minutes, de l’impro et des fous rires en veux-tu, en voilà. Des rires pleins les dents, des applaudissements nourris, de l’humour à 1 000 degrés comme on aime. À noter que cette placette est un petit coin de paradis pour le festivalier qui souhaite, au gré du soleil, se poser à l’ombre et se rafraîchir.

Bref, le Festival du conte a évolué et a dû s’adapter en presque 35 ans de bons et loyaux services, mais il n’a rien perdu de sa valeur culturelle, à taille humaine.