Il est conseillé de réserver pour les contes en salle à Chiny

– Tarif Entrée site (obligatoire) 6 €/ jour – PASS 2 jours 10 €; Enfants – 5 ans Gratuit ; Enfants 5-12 ans 2 €; Art. 27 1,25 € + 1 ticket/jour

– Tarif Entrée Spectacle en salle: adulte 7,50 €; – 12 ans 4,50 €; Art. 27 1 €

– Pour se restaurer: Village food trucks, burger et hot dog gourmets, gaufres, crêpes sucrées et salées, sandwichs à l’Epi Cerise, bar à cocktails, etc.Comme chaque année le traditionnel cochon grillé et stand de mets africains.