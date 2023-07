3 jours de festival du conte à Chiny, dès ce vendredi jusqu'au dimanche 9 juillet

Les organisateurs annoncent un programme mijoté aux petits oignons agrémenté de belles surprises pour emmener le festivalier vers le pays de l’imaginaire et du rêve. "Professionnels et amateurs d’ici et d’ailleurs, tous férus de mots et d’histoires, seront au rendez-vous pour vous faire voyager, vibrer, réfléchir. Le tout avec passion, humour et amour ! L’occasion rêvée de se déconnecter d’un quotidien à 100 à l’heure, de tisser du lien, de prendre du bon temps, de savourer l’instant présent. Venez vous laisser transporter dans l’imaginaire, écouter, "apéroter", siester, rêver, bercés par cette atmosphère si particulière et propre au festival qui anime le village depuis de nombreux étés".

Festival de la francophonie

Outre la Belgique largement représentée avec des artistes tels que Catherine Pierloz, Christian Schaubroeck, Jacky Druaux, Sophie Clerfayt, Marie Thys, Christine Horman, Ludwine Deblond, Roxane Ca’Zorzi, Luc Bondu, Italia Gaeta, Christine Andrien, Pascal Gueran, Amandine Orban, Véronique De Miomandre, Colienne Vancraenenbroeck, Chiny fera (re) découvrir la francophonie avec des conteurs comme Hélène Bardot (France), Catherine Gaillard (Suisse), Néfissa Bénouniche (Algérie – France), Malik Kaufmann (Suisse-France), Céline Jantet (Québec), Christine Metrailler (Suisse), Louise Toyer (France), Elise Argouarc’h (Québec), Vi Indigaïa (MartiniqueSuisse).

Paroles de la rue

Outre tous ces artistes qui presteront, pour la grande majorité, en salle, Chiny c’est aussi l’occasion de voir et d’entendre les mots, les notes, les rires rouler dans les rues et ruelles, sur la place ou dans les jardins avec des artistes tels que: Parole active, la Cie des Bonimenteurs, la Cie Rubis

Cube, Bernard Massuir (un moment exceptionnel), Joséphine et Jo, les contes sur le tapis, Luc et Michel, la Potée de Conte à la Liégeoise, Cathy Jacob, Transartbre, Ahmed Hafiz, les bibliothèques de Florenville et Jamoigne, Dj Kika, Super Ska.

Certains des spectacles seront traduits en langue des signes afin de permettre aux personnes sourdes et malentendantes de profiter pleinement de cet art de la parole.

"La recette parfaite pour un week-end inoubliable ? Spectacles en salles et en extérieur, balades contées, marché du festival, performances de rues, concerts gratuits, veillée autour du feu, animations pour petits et grands et diverses gourmandises. Le tout dans une ambiance festive et conviviale" conclut-on du côté de l’organisation.

Infos pratiques

– Pour les spectacles en salle, il est fortement conseillé de réserver soit en ligne via notre billetterie, soit par téléphone au 061/320756 (jusqu’à ce vendredi).

– La billetterie sera ouverte pendant le festival : le vendredi 7/07 de 16h30 à 22h30; le samedi 8/07 de 09h30 à 22h; le dimanche 9/07 de 09h30 à 20h30

– Tarif Entrée site (obligatoire) 6 €/ jour – PASS 2 jours 10 €; Enfants – 5 ans Gratuit; Enfants 5-12 ans 2 €; Art. 27 1,25 € + 1 ticket/jour

– Tarif Entrée Spectacle en salle : adulte 7,50 €; – 12 ans 4,50 €; Art. 27 1 €

– Pour se restaurer : Village food trucks, burger et hot dog gourmets, gaufres, crêpes sucrées et salées, sandwichs à l’Epi Cerise, bar à cocktails, etc. Comme chaque année le traditionnel cochon grillé et stand de mets africains.