Avec la pétanque à boules carrées, il y a de quoi perdre… la boule à Suxy

Le concept vient du sud de la France et notamment de Cagnes-sur-Mer qui organise le championnat du monde de la discipline depuis le début des années 80. Le PCBC Suxy ayant vu un reportage à la télévision a contacté la fédération belge de pétanque afin de s’assurer que la création d’un Championnat de Belgique de pétanque à boules carrées ne leur posait pas de problème. Ils ont reçu un feu vert.

"Ne faire qu’un avec la boule"

Les joueurs viennent pour la plupart du sud du pays mais quelques-uns viennent également de Flandres, de Bruxelles, du Hainaut ou de Liège.

Les règles sont les mêmes que celles de la pétanque traditionnelle. Seule différence, vous l’aurez compris, les boules sont… carrées. Les cubes mesurent 9 cm de côté et sont faits de bois (pin ou hêtre).

La boule "carrée" étant sujette aux brusques changements de trajectoire, nous avons demandé des conseils à un expert. "La clé du succès est simple: c’est de ne faire qu’un avec la boule, c’est devenir la boule, c’est penser à la place de la boule pour influer sur sa trajectoire et tendre vers la perfection" !

Des impressions élogieuses

Simon Dupuis et Yann Pierrard, d’Izel et Jamoigne participent depuis 2017. "Nous avons décroché nos premiers lauriers en 2019. C’est une organisation sans faille, avec un règlement très sévère. L’accueil est extraordinaire et durant la journée, les organisateurs sont à notre écoute. C’est unique comme manifestation quand on sait que 112 équipes sont présentes. L’intendance répond à nos besoins".

Voici les résultats: Champion de Belgique: Pierre Aneuse et Chloé Deschambre – Vice-champions: Arthur Cravatte et Stéphan Cravatte – 3e Arnaud Goffinet et Gauthier Dams.