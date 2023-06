Izel, 5e pôle de la Fête de la musique en Wallonie

Avec une programmation reprenant des noms tels que Uto , Ada Oda , The Utopians , Doria D ou Saule , on savait qu’Izel annonçait la couleur de sa 15e Fête de la musique et qu’elle voulait conforter son statut de 5e pôle d’attractivité en région Wallonie-Bruxelles pour ladite fête derrière des villes comme Namur ou Liège. Ces artistes n’ont cependant pas empêché d’autres plus locaux comme la Cæcilia d’Izel ou les combos de la MJ de pleinement s’exprimer malgré la chaleur caniculaire du début d’après-midi, ou un peu après la chanteuse de Fauvillers Léa Bastien . Une chaleur qui a sans doute freiné une partie du public qui a préféré attendre l’ombre vespérale pour rejoindre l’avenue Gilson et profiter de la qualité de la programmation