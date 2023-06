La Voie des brancardiers est inaugurée

Ce chemin de la mémoire, initiatives des SI de Chiny et Tintigny, a été emprunté le 17 juin dernier par 50 marcheurs sous la houlette de deux guides informant chacun 25 marcheurs.

Les marcheurs de l’ASBL "Les pas de la mémoire" d’Ethe les ont accompagnés ou rejoint. L’objectif de cette ASBL est de pérenniser le souvenir de la bataille des Frontières.

La Voie des brancardiers relie deux villages

Rossignol, village martyr (126 citoyens innocents y ont été fusillés) est le tombeau de milliers de soldats morts au combat.

Jamoigne fut également meurtri. Le village a accueilli le 23 août 1914, dans la cour de son château, près de 500 soldats blessés, amenés pour certains cas graves, par des brancardiers. "La boucle est bouclée, la voie était donc ouverte pour qu’ensemble, SI de Jamoigne et de Tintigny, nous inaugurions officiellement cette voie de mémoire pour nous et pour les gens qui nous visitent", a indiqué Pierre Maîtrejean, coordinateur.

Tintigny et Jamoigne, histoire dure et implacable

"Nos deux communes, Tintigny et Chiny, ne furent pas épargnées. Notre histoire commune est écrite, dure et implacable. Mêmes massacres, mêmes souffrances, même destin, poursuit Pierre Maîtrejean. Aujourd’hui encore, nous tentons inlassablement de rappeler ces faits à nos concitoyens respectifs et à nos jeunes générations qui auront à la transmettre".

Ce travail de mémoire fut également magnifiquement concrétisé en 2014 lors du centenaire de la grande guerre sur le territoire de la commune de Tintigny. Des panneaux informatifs jalonnent ainsi les principaux sites. Un chemin de mémoire fut tracé notamment entre Rossignol et la ferme du Ménil.

Ce même samedi 22 août 1914, à Jamoigne, deux ambulances ouvertes et organisées avec le docteur Sironval de Jamoigne accueillaient vers 19 heures plus de mille blessés français et allemands, au château du Faing et à l’école des sœurs au centre du village.

Les commémorations de "Jamoigne 1914-2023" et la ville de Chiny ont voulu, avec le syndicat d’Initiative de Tintigny, prolonger et pérenniser ce chemin de mémoire en y ajoutant cinq panneaux informatifs.

L’histoire de la commune de Chiny résonne de tellement d’autres drames indélébiles: un massacre à la Terme, un assassinat du lieutenant de Crépy à Les Bulles. des meurtres, saccages, incendies,.

Au retour de la marche, la parole a aussi été donnée aux bourgmestres Pirlot et Piedbœuf.