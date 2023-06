"C’est un de nos grands crus d’exception qui a été primé, le chocolat d’origine Colombia Antioquia Patiburru 70%, ayant reçu du jury international une note de 88,1/100 dans la catégorie des chocolats noir d’origine. Ce concours international récompense les chocolatiers travaillant directement à partir de fèves de cacao pour produire des tablettes de chocolat d’origine. Nous voici donc qualifiés pour la coupe du monde dans quelques semaines !", se réjouit la chocolaterie Deremiens.

Le haut de gamme

Obtenir une note proche de 90/100 est considéré dans le métier comme correspondant à un chocolat noir d’origine de très haute qualité et d’un grand savoir-faire.

Les commentaires du jury pour ce chocolat luxembourgeois primé étaient les suivants: "La qualité du cacao (son origine), un caractère très distinctif, à la fois complexe mais très équilibré, une fonte uniforme et une texture appropriée, une bonne longueur et une très agréable évolution des saveurs en bouche. Le chocolat d’origine Colombia Antioquia Patiburru propose un profil à la fois complexe et fleuri avec une acidité moyenne et des notes de pommes rouges, d’érable, de fleurs blanches, et de brownies."

La chocolaterie Deremiens avait déjà obtenu une première médaille de bronze en 2018 aux International Chocolate Awards grâce à son chocolat Colombia Paramillo 72%,

Pour François Deremiens, cette nouvelle récompense au niveau international est importante car elle "gratifie l’expertise tant au niveau de la sélection des fèves de cacao, qu’au niveau de la production. Elle

contribue à valoriser la production de chocolats de qualité et l’innovation".