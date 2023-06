Avec Saule, Dora D & Co., la Fête de la musique d'Izel n’attend plus que vous le 25 juin

Au programme, dans les grandes lignes: Saule, Doria D, Dan San, Ada Oda, UTO, The Utopians, MADAM, Gewalt, Eosine, Neon Rust, IFF, Léa Bastien, Cantos, les Ateliers de la maison des jeunes et l’harmonie royale Caecilia.

Une fête riche de plusieurs partenaires

Comme chaque année, grâce à sa programmation, la Fête de la musique d’Izel reste plus que jamais le 5e pôle reconnu en Fédération Wallonie-Bruxelles. "Cette année, trois scènes, l’une intérieure et deux extérieures, accueilleront de nombreux groupes, pour tous les goûts, glisse Annick Bradfer, échevine de la Culture. Cette manifestation est le fruit de l’inlassable travail réalisé depuis la 1re édition par plusieurs ASBL: Losange, Expanzik, le centre culturel du Beau Canton, le SI d’Izel, radio Sud et l’harmonie royale Caecilia." Focus sur quelques moments forts de l’événement. Dan San (photo): sept ans après Schelter, Dan San signe un retour éblouissant avec Grand Salon. Un troisième album aux morceaux intemporels. Ces grands représentants de la scène belge sont incontournables à présent (à 18 h 45, scène intérieure). Gewalt: on raconte que leur show est décrit comme une "expérience de résurrection". Les Berlinois post-punk seront, "avec l’absence de toute lumière", paraît-il, à 16 h 15 sur la scène intérieure.

Saule livrera son… opéra

Doria D: influencée par Billie Eilish, Lana Del Rey et des artistes de la scène rap francophone tels que Nekfeu et Lomepal, cette jeune Néo-Louvaniste s’inspire de ses expériences de vie pour écrire ses textes (scène extérieure, à 20h30). UTO: les Français sont les maîtres de l’expérimentation. Leur style mélange leur amour pour la folk anglo-saxonne des années 70, la musique électronique et la scène anglaise de Bristol des années 90. Coup de cœur. Saule: on ne le présente plus ! Le "Néo Gaumais" invitera le public à l’opéra. Oui ! Imaginez Saule, en pure acoustique. Au programme: violoncelle, violon, guitare folk, mandoline… Saule revisite tout son répertoire comme vous ne l’avez jamais entendu. Pour avoir déjà vu cette formule en live, on peut vous assurer qu’elle est unique et à ne pas rater (scène intérieure, à 21 h 35). The Utopians: les anciens membres de The Moon Invaders clôtureront la fête sous les étoiles, dans leur univers funk et leur rythmique reggae enivrante.

Infos: 063/ 45 60 84 ou www.entrepotarlon.be