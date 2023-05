Jamoigne: deux jours de fête autour de la BD au bar à goûts

Des BD entre les pantalons et les soutiens-gorge

Le dimanche s'annonce quant à lui festif et se déroulera sous le signe des retrouvailles. En effet, place sera faite à une scène ouverte en hommage musical autour de Julos Beaucarne, parti voilà deux ans. L'occasion pour les anciens et la nouvelle génération de se retrouver dans une ambiance spontanée et d'évoquer les moments forts de l'histoire du Club de la BD (Florenville). Et aussi les anecdotes. Comme celles des débuts de la boutique. Au début des années 80, quand les BD trônaient au milieu des soutiens-gorge… des Galeries Rogier.

L'époque où Michel Rogier, ancien gérant du Club, avait repris le magasin familial de vêtements et de sous-vêtements… Bédéphile, il a commencé à faire une petite place pour les BD sur ses étagères, puis une plus grande jusqu'à la fermeture des Galeries et l'ouverture du Club de la BD qu'il a tenu avec Hélène, sa femme, jusqu'à sa retraite, en 2014.

Après avoir créé et tenu ce commerce pendant près de 35 ans, Hélène et Michel ont passé la main à Frédéric Socha. Lui-même vient de passer le flambeau à Florence Bertic, il y a quelques semaines. Tous soulignent le côté singulier de l'endroit qui, rappelons-le, est devenu rentable et, à présent seul magasin dédié à la bande dessinée dans la province, dès l'instant où Michel Rogier s'est spécialisé dans la vente des BD de Servais, dans les années 1990.

Informations: 0473/ 92 14 55.