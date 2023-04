L’appel de Mme la Baronne, un Servais quasi oublié, ressort du passé 34 ans plus tard (vidéo)

L’excellent dessin du Gaumais n’y était pour rien. Sublime, en noir et blanc, ce dessin reste tel quel dans la réédition et c’est tant mieux, parce qu’on reste sans voix devant ces cases incroyablement compliquées à dessiner dans un récit fantastique, digne d’un Alice au Pays des Merveilles. Ce travail prodigieux du dessinateur méritait un bien meilleur accueil. Si cela a moins marché, c’est sans doute à cause d’un scénario signé Julos Beaucarne et qui part un peu dans tous les sens. On a un peu de mal à suivre. Les inconditionnels du regretté Julos, disparu voici deux ans, n’y verront peut-être pas de souci de compréhension. Sans doute, mais pour un public familial, le texte peut paraître trop difficile à appréhender, dans un récit où se mêlent poésie, fantastique et imaginaire.

On comprend dès lors pourquoi Dupuis a hésité pendant tant de temps avant de republier cet OVNI: "J’avais racheté les droits aux éditions Casterman et Dupuis a publié la plupart des albums que j’ai sortis jadis. L’appel de Madame la Baronne était le seul qui n’avait pas été republié, c’est maintenant chose faite, explique Jean-Claude Servais qui avouait ne plus trop se souvenir de l’histoire, lui qui était plongé ces dernières semaines dans son prochain nouvel album dont la sortie est prévue en octobre.

Tirage limité à 2500 exemplaires

L’appel de Madame la Baronne a subi quelques modifications. Tout d’abord, la couverture a changé et plonge les acteurs, dont Julos, au cœur des grottes de Han. Les première et quatrième de couverture originales ont été reproduites en pages 2 et 3 de l’album pour qu’on puisse comparer. Ensuite, au lieu des 25 000 albums vendus habituellement pour un nouvel opus du Gaumais, le tirage a été limité à 2500 exemplaires: "J’en ignore la raison, avoue Jean-Claude Servais un peu perplexe. Mais je suis certain que si la demande est là, Dupuis en imprimera d’autres", explique encore celui qui sera au Bar à Goûts à Jamoigne les 6 et 7 mai après-midi pour une séance de dédicaces suivi d’un hommage en chanson à Julos.

Et que raconte l’histoire de Julos et Mme la baronne ? Un majordome s’étonne de plaintes sortant de la cave de la maison de la baronne. Cette cave donne accès à une grotte (celle de Han). On entre alors dans un monde fantastique, sorte de métaphore du rêve, à la recherche de la baronne qui a mystérieusement disparu. On évolue dans une atmosphère étrange faite de créatures surnaturelles, de sculptures et de personnages masqués. Des masques de la collection privée de Jean-Claude Servais et dont il s’est directement inspiré. Il s’agissait d’œuvres réalisées par ses amis artisans. De même, la maison de la baronne n’est autre que cette demeure située à Les Bulles, à quelques kilomètres du domicile du dessinateur.

L’appel de Madame la Baronne, par Servais et Beaucarne, chez Dupuis, 72 pages en noir et blanc, 25 euros