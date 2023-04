Le Breuvannois Julien Ponsard, du SLC2, faisait partie du peloton des masters et élites 3 (un peloton pour lequel il s’agissait du premier jour de course) au sein duquel est survenue celle-ci.

"L’accident s’est produit non loin du carrefour Notre-Dame situé entre Suxy et Chiny", explique celui-ci. "Juste après celui-ci, dans le bas d’une descente, un coureur a crevé. J’étais juste derrière. Comme d’autres coureurs, je l’ai évité de justesse. Mais juste à ma droite, un coureur ne l’ayant pas vu l’a percuté à plus de 70 km/h. Il a entraîné dans sa chute une quinzaine d’autres coureurs.

L’un s’est cassé une jambe, un autre semblait bien défiguré, un autre encore ne bougeait plus et l’hélicoptère était attendu. C’était une course extrêmement nerveuse et très chaotique, avec beaucoup de chutes."