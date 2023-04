La voie des brancardiers, une marche inédite de 19 km en juin entre Rossignol et Jamoigne

La voie des brancardiers

Les SI de Jamoigne et de Rossignol ont travaillé ensemble pour tracer une route de la mémoire appelée "La voie des brancardiers". Cette marche pédestre guidée inédite, longue de 19 km, sera organisée le samedi 17 juin et reliera le château de Rossignol (départ 9 h 30) et arrivée au château de Jamoigne (vers 16 h). Des panneaux explicatifs seront placés le long du parcours pour informer les marcheurs sur les faits importants du mois d’août 1914 (il y a déjà des panneaux dans Rossignol, puis Breuvanne, Termes, Les Bulles et Jamoigne). Un dépliant guidera le marcheur au fil des kilomètres.

Infos 0498 204877 et 0496 384270.

Conférences

Plusieurs conférences sont proposées d’avril à août.

– Cela commence ce vendredi 21 avril à 20h au centre culturel d’Izel avec une conférence de Sylvie Alexandre: "La guerre des hommes et le combat des femmes". Rappeler comment les femmes de nos régions, devenues veuves, ou femmes de prisonniers, se sont retrouvées "chefs de famille".

– Conférence le 5 mai à 20h à la maison de village à Les Bulles. Jean-François Mouchet (Tintigny) évoquera comment les milliers de soldats morts ont été pris en charge par les civils et les armées en août et septembre 1914, comment ont été créés les cimetières militaires, etc.

– Conférence "La guerre des soignants" par des membres du SI de Jamoigne, le 14 juillet à la bibliothèque communale de Jamoigne.

– Conférence le 4 août par Martine Jones à la bibliothèque de Jamoigne. Thème: les blessés dans les hôpitaux du front en 1914-1918.

À noter encore que le dimanche 27 août après-midi, à la bibliothèque de Jamoigne sur le site du château du Faing, des auteurs de romans, récits et BD ayant lien avec la Grande Guerre, dédicaceront leurs ouvrages.