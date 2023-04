Jamoigne et Arlon: deux antennes pour prendre en charge les seniors en détresse font débat

La Fondation Lagardère s’est donnée comme objectif de prendre en charge les personnes âgées en situation de maltraitance, en détresse ou en souffrance. Une prise en charge, allant de l’écoute aux soins, et jusqu’à l’accompagnement dans la rédaction d’attestation judiciaire pour défendre leurs droits.

À la tête de cette fondation, le Dr David Bouillon. Si le médecin montois se dévoue corps et âme pour cette fondation, il est également connu pour ses prises de position polémiques concernant la gestion de la pandémie de Covid-19, ainsi que pour son opposition à la vaccination contre le Covid-19. Un combat qu’il mène jusque devant les tribunaux. Une figure controversée donc, qui draine une équipe de soutiens et de bénévoles s’inscrivant dans la même mouvance.

Les antennes Lagardère ne font d’ailleurs pas l’unanimité. Le cercle de médecine générale de la province de Luxembourg ne cache pas son scepticisme (lire ci-dessous).

Un essor durant le confinement

La Fondation Lagardère, alors ASBL, existe depuis 2019. Implantée dans le Hainaut, elle a pris son essor durant la pandémie de coronavirus et plus particulièrement les périodes de confinement. Des personnes âgées se sentant abandonnées par le corps médical ont trouvé là des soignants disponibles et à leur écoute. Certains patients n’hésitant pas à parcourir plus de 200 km pour s’y faire soigner. D’où l’idée de créer des antennes un peu partout en Wallonie, y compris en province de Luxembourg à l’initiative de soignants bénévoles de l’équipe.

"Nous ne sommes pas un centre médical qui va faire des consultations, prévient le Dr Bouillon. Nous ne sommes pas en concurrence avec les médecins généralistes de la région, nous ne nous substituons pas au médecin traitant."

Cette antenne médico-sociale fonctionne comme une sorte de dernier recours pour les personnes âgées en détresse, qui se sentent abandonnées. Pourtant, entre les médecins généralistes, les postes médicaux de garde, les urgences dans les hôpitaux, le 112… il y a de quoi être pris en charge par les services médicaux et d’urgence existants. "Vous ne vous rendez pas compte, nous explique Marie-France, ancienne infirmière à domicile en province de Luxembourg. J’ai été confrontée à la souffrance de personnes isolées, abandonnées par leur famille, des personnes pour qui on était le seul lien avec l’humanité. " Les bénévoles en sont convaincus, des seniors désœuvrés, laissés à eux-mêmes, il y en a bien plus qu’on ne le croit.

Une équipe de bénévoles

Concrètement, comment fonctionnent ces deux antennes ? Elles sont composées d’infirmières et aides-soignantes bénévoles, mais pas encore de médecin. Le seul médecin de l’équipe est le Dr Bouillon, et il sera très compliqué pour lui de se déplacer en province de Luxembourg.

Sans pour autant faire partie de l’équipe, deux médecins de la région gaumaise, les Drs Thiry et Leyh, ont accepté d’être une sorte de relais pour l’antenne, c’est-à-dire de donner des renseignements médicaux et de recevoir des patients qui transitent par l’antenne. "Un patient est un patient. Si une personne a besoin d’un médecin, on ne va pas la laisser sur le carreau", nous expliquent-ils.

Actuellement, une cinquantaine de personnes gravitent autour de la fondation, informe le Dr Bouillon, signalant qu’avec la création d’antennes locales, l’équipe s’étoffe de semaine en semaine. Les infirmières et aides-soignantes interviennent bénévolement (0800 12 505). Les prises de sang, le transport médicalisé si nécessaire vers un médecin ou l’hôpital, est pris en charge par la Fondation, qui fonctionne avec des dons. Les consultations médicales ou à l’hôpital sont bien entendu payantes.

Le "scepticisme important" du Dr Guy Delrée

Nous avons contacté le Dr Guy Delrée, président du cercle de médecine générale en province de Luxembourg (MGLux), afin de connaître le positionnement du cercle par rapport à ces deux antennes et leur fonctionnement.

Il n’a pas été mis au courant de leur installation. Renseignements pris, le Dr Delrée ne cache pas son "scepticisme important ".

" À nos yeux, ce n’est pas comme cela que l’on soigne les gens. C’est assez flou, sans garantie de continuité des soins.

Les soins reposent sur une première ligne forte: médecins généralistes, aides à domicile, pharmaciens, kinésithérapeutes, infirmières à domicile… Et quand il le faut, on fait appel à la deuxième ligne (hôpital, médecine spécialisée…)"

"Nous sommes sceptiques, et a priori, nous n’avons pas un avis favorable sur ce qui est offert là, poursuit le président de la MGLux. Oui, il y a des problèmes de pénurie de médecins traitants, mais la solution n’est pas là, pas du tout."

Le Dr Delrée estime que toute personne en détresse ou en situation d’urgence recevra les soins appropriés en contactant un médecin généraliste ou les services d’urgence. "Je lis sur leur site internet qu’il est question d’hospitalisation à domicile. Cela ne se fait pas n’importe comment. Il y a des projets pilote en la matière, en accord avec les hôpitaux", ajoute-t-il.

"Ces antennes sont portées par des gens qui tiennent un discours politisé et qui ont des idées en marge du monde médical, des idées qui ne sont pas en adéquation avec les sciences actuelles ", prévient-il.

Vite dit

Les plus de 60 ans

Les deux antennes Lagardère ne prennent en charge que les seniors, selon la définition de l’OMS, soit les plus de 60 ans.

La Ville de Chiny prend ses distances

Si dans un premier temps, la Ville de Chiny semblait soutenir moralement l’installation de l’antenne de Jamoigne, partageant l’information sur ses réseaux, elle a depuis lors pris ses distances, en retirant la publication. Elle ne prend pas position par rapport à cette initiative privée et préfère rester prudente.