Une année 2022 qui profite à la commune de Chiny

En effet, à l’exercice propre, le budget ordinaire présente un boni de 1 355 000 € qui s’ajoute aux 1 145 000 € des exercices antérieurs, soit un total de 2,5 millions. Total ramené à 1,2 million après le transfert de 1,3 million vers le fonds de réserves extraordinaires. "Ce qui permettra la réalisation de projets sur fonds propres, sans avoir recours à l’emprunt", explique le directeur financier Antoine Pechon.

Si les ventes de bois de l’an dernier peuvent expliquer ce boni alors que la moyenne des années précédentes était en dessous du million, "sur le même exercice nous avons eu cinq indexations soit une hausse de plus de 10 % de la masse salariale et de plus de 6 % des frais de fonctionnement".

Modification budgétaire au bénéfice de tous

Un tel résultat permet au bourgmestre de présenter la première modification budgétaire dont les premiers bénéficiaires seront les habitants et diverses associations.

Seront ainsi versés: 15 000 € pour Chiny Cité des Contes ; 10 000 € pour la bibliothèque ; 5 000 € pour l’harmonie Cæcilia ; 3 500 € pour l’Entente sportive Jamoigne et la Maison du tourisme de Gaume.

"En plus des mesures prises en décembre dernier, à savoir la diminution du prix des stages sportifs, les chèques commerces (2 x 20 €), la prime à l’achat, la rénovation, la construction (750 €), nous avons décidé de soutenir les familles avec l’octroi de 25 € par enfant en âge d’obligation scolaire. De même, chaque étudiant en haute école ou à l’université recevra 50 €. Les modalités d’octroi seront rédigées avant juin pour pouvoir être appliquées dès la prochaine rentrée scolaire", explique le bourgmestre.

Sur un plan plus global on notera également la mise en œuvre du projet "zone 30" aux abords des écoles pour 50 000 € (subsidié à 70 %), une hausse de 35 000 € pour la distribution d’eau, ainsi qu’une hausse de 60 000 € en voirie. "Nous avions lancé un marché pour différents travaux de maçonnerie mais aucune entreprise n’a remis d’offre. Dès lors, nous avons décidé de le faire en interne via notre service communal des Travaux", conclut Sébastian Pirlot.