"La patrouille des enfants juifs" de Dominique Zachary au coeur d'une conférence à Jérusalem

Jamoigne

En effet, une conférence sera donnée par Alain Michel et traitera de sauvetage de 87 enfants juifs de Bruxelles et Anvers, cachés et dissimulés en scouts belges du printemps 1943 à la libération de septembre 1944 au château du Faing à Jamoigne, château devenu de nos jours siège de la maison communale de Chiny. Certains de ces enfants juifs, orphelins, sont restés sur place à Jamoigne jusqu’à la fin de la guerre, en mai 1945. Cette aventure extraordinaire a été le sujet d’un livre de notre collègue Dominique Zachary, La patrouille des enfants juifspublié chez Racine à Bruxelles (voir par ailleurs).

Andrée Geulen

Cette soirée est organisée par les Amitiés Israël Belgique Luxembourg Tel-Aviv, une association actuellement présidée par le Namurois Pierre Georlette, qui vit depuis quarante ans en Israël. "Notre association a pour but de promouvoir tout ce qui peut relier la Belgique et Israël dans les domaines de la culture, de la science, tout en prenant bien soin de mettre de côté les aspects politiques qui sont trop souvent source de divisions. Une grande partie de nos membres sont déjà assez âgés et très souvent des enfants cachés durant la période de la Shoah. La plupart ont été cachés en Belgique souvent avec la contribution du CDJ belge, Comité de Défense des Juifs, et certains autres en France" explique-t-il. Dernièrement, cette association avait invité Jean-Luc Bodson, l’ambassadeur de Belgique en Israël pour évoquer la mémoire d’Andrée Geulen, récemment décédée à l’âge de 100 ans. Cette dernière fut assistante sociale pour le CDJ et a accompagné plusieurs enfants juifs, au péril de sa vie, en train depuis Bruxelles jusque Marbehan et Valansart, pour les emmener au château de Jamoigne.