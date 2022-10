Jamoigne : Pierre Maîtrejean ou l’art de la parole

La Semois, rouge de sang

En septembre 2018, retour au château du Faing pour quatre soirées célébrant le 75e anniversaire de l’arrivée des premiers enfants juifs cachés à Jamoigne. Avec plus de 100 acteurs dans 1939-1945: Histoire d’un village, mémoire d’un château. Un spectacle qui se voulait un devoir de mémoire.

Un tout nouveau spectacle se profile pour août 2023, toujours dans la cour du château du Faing: "…et la Semois était rouge de sang…" ou le terrible mois d’août 1914 à Jamoigne et ses alentours. Il évoquera les événements dramatiques qui ont profondément marqué la Gaume et plus spécialement la commune de Chiny lors de l’invasion allemande au tout début de la guerre 14-18.

Pierre Maîtrejean travaille depuis plus d’un an déjà sur l’écriture et la mise en scène de ce prochain son et lumière. Une soirée animée par Michel Roiseaux.

Entrée libre. Infos: 0473/ 92 14 55 ou info@baragouts.be