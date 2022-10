Manon Lepomme tacle le festival Rire en Gaume

Le moins qu’on puisse écrire c’est que cette programmation exclusivement masculine n’a pas fait rire tout le monde. Première à avoir réagi sur Facebook pour dénoncer l’absence d’humoristes féminines en novembre à Izel, Manon Lepomme a accepté de s’expliquer sur ce qu’elle appelle son "petit coup de gueule gentil".

Comment avez-vous découvert cette programmation exclusivement masculine ?

C’est par hasard. Au départ je me dis que c’est super parce qu’il n’y a pas tellement de spectacles d’humour dans cette région. Après je vois la programmation: cinq spectacles et que du belge. Ça, c’est super. Mais je ne vois pas une seule femme.

Votre première réaction ?

C’est quand même dingue à l’heure actuelle. D’autant quand on voit dans d’autres festivals comme, par exemple, celui de Bastogne qui programme six spectacles dont trois d’humoristes féminines. Sans oublier, de l’aveu même du directeur du festival de Bastogne, que les spectacles qui remplissent le mieux ce sont ceux des trois femmes. Je trouve quand même fou qu’aujourd’hui, en 2022, on ne programme que des hommes. Parce que des femmes humoristes il y en a plein. Mon petit coup de gueule sur Facebook, c’était pour leur rappeler que des femmes humoristes de talent et qui remplissent des salles, il y en a.

Avez-vous été contactée pour participer à ce festival ?

Non. Ni personnellement ni via mon agent mais attention je n’ai pas réagi pour qu’ils m’engagent (rires).

Et si on vous avait demandé ?

En fonction des disponibilités, j’aurais accepté très volontiers.

Avez-vous eu des réactions de vos collègues féminines ?

Oui et elles abondent dans mon sens.

Et de vos collègues masculins ?

Pas du tout excepté un like sur Facebook de PE.

Qu’est-ce qui selon vous pourrait justifier cette mâle programmation ?

Je crois que c’est un peu de l’inconscience. Un des organisateurs se défend en disant que c’est un peu le hasard mais pour moi ce n’est pas vrai. Je peux comprendre qu’après ce qu’on a vécu, pour relancer un festival, on s’appuie sur des valeurs sûres. Mais des valeurs sûres pour attirer le public, il y en a aussi chez les femmes. Ceci dit, ils ont peut-être contacté plein de femmes qui n’étaient pas disponibles mais j’ai du mal à y croire quand même.

Vous connaissez la Gaume ?

J’ai déjà joué quelques fois en Gaume ; le Rox à Rouvroy, à Habay-la-Neuve et Habay-la-Vieille. Et à chaque fois ça a été la folie, le public est très réceptif.