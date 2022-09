2022 marque donc le tricentenaire de cette vénérable église, qui est un bâtiment classé. Afin de fêter dignement ce tricentenaire, diverses manifestations seront organisées durant les prochaines semaines par le comité du tricentenaire qui s’est formé début d’année.

La première de ces activités aura lieu ce samedi 17 septembre dès 20h et permettra de mettre en valeur les qualités acoustiques de l’édifice avec un grand concert "anniversaire"auquel participeront la chorale "L’Amitié"d’Arlon et l’harmonie royale Caecilia d’Izel.

Triple anniversaire

La soirée aura une saveur d’anniversaire puisque, outre les 300 ans de l’église, ce sera aussi l’occasion de mettre en avant les 100 ans d’existence de l’harmonie royale Caecilia d’Izel et les 60 ans de la chorale l’Amitié d’Arlon.

C’est en 1962, à l’Institut Notre-Dame, qu’à l’initiative de Jean Bruyere, naît la chorale "L’Amitié"d’Arlon. Lui succéderont Paul Weynandt de 1976 à 1979 puis Patrice Bach jusqu’en 2008, année où elle cédera la baguette à l’actuelle cheffe de chœur Hélène Leire.

Quant à l’harmonie royale Caecilia, fondée en 1922 elle est dirigée depuis un an par Bérenger Goffette qui a repris la place laissée vacante par Freddy Schmitz après 40 ans de direction.

L’entrée au concert est fixée à 10 €. Il n’y a pas de prévente ni de réservations mais l’église sera accessible à partir de 19h30.

On peut déjà noter qu’une messe solennelle pour le 300ede l’église aura lieu le samedi 2 octobre prochain à 11h et une exposition est visible jusqu’au 8 octobre, avec notamment un montage vidéo sur l’église et notamment sur le chemin de croix réalisé par Joseph Bontemps ou encore sur la fresque murale "l’arc triomphal"de frère Abraham Gilson.

