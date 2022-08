La Dikèse de Chiny se profile le week-end prochain

Au programme, bon nombre de festivités en tous genres. La fête commencera le vendredi à 20h30 avec deux concerts d’ouverture gratuits: Drink Too Much et WightsSpirit. Au programme du samedi, dès 8h, place au rallye des 3 truites et à ses voitures ancêtres. Cette année, l’événement aimerait bien pouvoir compter sur 100 voitures au départ. il reste des places (réservation au 00 352/661182449). Un barbecue est prévu à 13h, suivi de l’exposition des voitures ancêtres. Suivra le tournoi de pétanque en duo à 14h (inscriptions obligatoires au 0478/66 75 65). La soirée du samedi sera animée par DJ Oosten (entrée gratuite) et un feu d’artifice dans la foulée.