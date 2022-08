Elle prend un aspect macabre quand on écoute le chef de l’association de malfaiteurs:"Des copains de bistrot m’ont renseigné un site qui détaillait rapidement les avis mortuaires avec les adresses des défunts. J’ai eu l’idée de cambrioler la maison d’un monsieur seul qui venait de décéder. Cela me semblait facile."

Dès le surlendemain du décès de ce monsieur de Chiny, il quittait Anderlecht avec deux acolytes et fonçait sur la Gaume et les bords de la Semois. Arrivés sur place, ils sont entrés par le portail, l’ont refermé soigneusement derrière eux, ont fracturé deux portes et ont entamé le chargement de leur véhicule.

Mal leur en a pris, le fameux site n’avait pas renseigné que l’alarme allait se déclencher, que les caméras de surveillance les filmaient et que les policiers allaient arriver rapidement sur place. Vol complètement loupé pour les trois malfrats, dont deux d’entre eux ont un casier judiciaire parsemé de lourdes condamnations pour des faits similaires.

Après avoir pris la fuite à pied, ils ont finalement été interceptés dans le parc du château du Faing à Jamoigne.

«Vous alimentez la sensation de racisme à l’égard de votre communauté»

Le fils du défunt et son épouse ont tenu à assister à l’audience. Il a pris la parole avec colère et émotion pour fustiger les voleurs d’origine maghrébine: " Je suis venu pour voir qui vous étiez. Vous ne vous rendez pas compte du mal que vous faites quand vous agissez de la sorte. Quand on pleure la perte d’un être cher, il n’est pas nécessaire d’en rajouter avec de tels actes. Il y a plein d’emplois à pourvoir en Belgique. Vous feriez mieux de travailler plutôt que de voler. En plus, vous alimentez la sensation de racisme dans la population. Vos agissements retombent sur la réputation de votre communauté."

Le principal prévenu a balbutié quelques mots:"J’ai eu un comportement merdique. Depuis, mes parents ne me veulent plus me voir, ils n’acceptent pas. Je vous demande pardon."

«Votre balade dans les Ardennes, c’est indigne»

Les avocats de la défense n’avaient rien dans leurs manches pour contester les faits. Ils ont plaidé pour atténuer les peines requises par la substitute du procureur du roi Stéphanie Brand.

"Vous avez profité du désarroi d’une famille en deuil, pour vous offrir cette balade dans nos Ardennes,lâche cette dernière . C’est indigne. Deux d’entre vous ont un fameux palmarès sur leur casier judiciaire et ont connu de nombreuses condamnations, souvent pour des vols et même pour un viol pour l’un de vous. Vous exprimez vos regrets comme chaque fois et voulez-nous faire croire que vous avez changé et que vous ne le ferez plus. Je requiers une peine de minimum de vingt mois de prison pour chacun."

Pour le troisième larron, fournisseur et chauffeur de la voiture, elle ne s’opposera pas à une peine de travail.

Le jugement sera rendu le 7 septembre.