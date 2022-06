Ronds-points, chicanes radars, préventifs ou effectifs, et autres casse-vitesse de tous poils se sont ainsi multipliés.

Lundi soir le conseil a approuvé plusieurs nouveaux dispositifs avec en 1er, la réglementation de la vitesse dans et aux abords de la future zone d’activité économique. Selon les dires de l’échevin Alain Maitrejean, "On y constate une circulation intempestive" . Les panneaux bleus qui limitent l’accès aux vélos, piétons, cavaliers et engin agricoles tant à la rue du Haut-Rivage à Moyen qu’à la rue de la Gaume à Chiny ne sont guère pris en considération. La rue du Haut Rivage à Moyen sera tout simplement fermée à la circulation avec des bornes PVC, après la dernière maison côté moyen et dès le carrefour avec l’axe principal côté Jamoigne. Quant à la rue de la Gaume, la signalisation sera renforcée au niveau de la rue de Corbuha.

Nouveau sens unique

" Étant donné les problèmes de circulation et de stationnement aux abords de l’Athénée d’Izel, nous proposons la mise en sens unique d’une partie de la rue de Fonteny" , poursuit l’échevin. Plus précisément, la partie supérieure depuis la rue de l’Institut jusqu’au rond-point, la circulation se fera désormais dans le sens de la descente. "Du côté du parking existant (côté gauche), un couloir piéton d’1m50 sera soustrait à la voirie, depuis le rond-point jusqu’au trottoir existant et matérialisé par une quinzaine de potelets" . Toujours dans le cadre de sécurisation des abords de l’athénée, la zone 30 km/h sera réactualisée.

Nouveau hall des travaux

Dans le plan d’investissement communal (PIC) 2022-2024 figure en priorité le nouveau hall des travaux qui va être construit sur la zone d’activité économique de Jamoigne. Le hall proprement dit s’étendra sur +/– 600 m² et 100 m² seront dévolus aux bureaux et serres.

Avec l’aménagement des abords, le tout est estimé à 1313000 €.

"Un montant à prendre avec beaucoup de prudence vu le contexte actuel et les hausses des matériaux, tout en sachant qu’on travaille avec une enveloppe fermée à 1,3 million" explique l’échevin.

Avant de prendre ses vacances d’été le conseil approuve la négociation pour une meilleure couverture du réseau mobile.