Noces d’or, de diamant et de brillant

La commune de Chiny vient de mettre à l’honneur 13 couples : neuf pour leurs noces d’or ou 50 ans de mariage, trois pour leurs noces de diamant, 60 ans de mariage et un pour ses noces de brillant, 65 ans de mariage. 13 anniversaires de mariage qui, comme le rappelait le bourgmestre Sébastian Pirlot, représente un total de 695 années de vie commune. Noces de brillant pour Benjamin et Jacqueline Ledoux-Tailfer qui se sont mariés le 28 décembre 1957 à Izel Noces de diamant pour Rodolphe et Denise Périn – Sigard mariés à Muno le 3 mars 1962 ; Léopold et Henriette Dassy – Adam mariés le 2 juin 1962 ; Guy et Jeanine Ducaté – Lamy mariés à Bastogne le 2 août 1962. Noces d’or : Michel et Andrée Voet – Glinne mariés à Forchies-la-Marche le 25 mars 1972 ; Fernand et Madeleine Bodart – Haunaux mariés à Izel le 8 avril 1972 ; Victor et Monique Brahy – Sibret mariés à Villers-devant-Orval le 28 avril 1972 ; Bruno et Anne-Marie Gonthier – Leyder mariés à Termes le 27 mai 1972 ; Étienne et Marie-Claude Strougmayer – Wanlin mariés à Liège le 26 août 1972 ; André et Rita Roblain – Leyder mariés à Assenois le 1er septembre 1972 ; Patrice et Maryvonne Jacquet – Bouvy mariés à Vance le 4 novembre 1972 ; William et Martine Cattier – Latour mariés à Izel le 18 novembre 1972 ; Gaby et Jacqueline Agnessen – Marchal mariés à Les Bulles le 6 décembre 1972. O.L.