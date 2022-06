Jacques Barnet entre au conseil communal de Chiny

Des sommes jugées inacceptables

En règle générale, quand les fabriques d’église sont à l’ordre du jour du conseil communal de Chiny, après lecture et explications le point est approuvé par 15 oui et deux abstentions (Annick Bradfer et Béatrice Collard). Lundi soir il en fut autrement lors de l’approbation des comptes 2021. À noter que le directeur financier donne un avis favorable pour Suxy, un avis défavorable pour Termes et Chiny et réserve son avis pour Izel, Jamoigne, Pin et Prouvy. Là où le bât blesse c’est au niveau des interventions communales pour chaque fabrique. Ci-après, par fabrique, le compte 2021 suivi de l’intervention communale: Chiny 17373 € – 16169 €, Suxy 12812 € – 11124 €, Izel 8139 € – 5049 €, Pin 6439 € – 5782 €, Jamoigne 6195 € – 5571 €, Prouvy 4939 € – 3633 €, Terme 1195 € – 610 €.

"Je vais m’abstenir comme d’habitude mais de manière beaucoup plus forte parce que quand je vois ce que la commune doit donner pour certaines fabriques c’est vraiment scandaleux. Cela dépasse ce que je peux accepter" lance Annick Bradfer.

Liliane Malhage, échevine en charge des cultes explique: "On a bien conscience des manquements relevés dans certaines fabriques. Raison pour laquelle nous comptons organiser des réunions avec l’évêché et les fabriciens pour mettre tout cela à plat et appréhender autrement ces problèmes. Les trésoriers des fabriques sont des bénévoles qui font du mieux qu’ils peuvent". Au bourgmestre Sébastian Pirlot de rebondir: "Si les trésoriers sont bénévoles, ce n’est pas le cas d’autres personnes et je souhaite un contrôle approfondi de certaines heures qui seraient prétendument prestées. Et je parle bien ici des fabriques de Chiny et Suxy. Je n’ai aucun souci avec les autres qui témoignent d’une bonne gestion des deniers publics".

Sans surprise, les comptes des fabriques d’église de Pin, Izel, Jamoigne, Prouvy et Termes sont approuvés à l’unanimité moins deux abstentions, celui de Suxy avec 8 oui, 2 non et 3 abstentions, celui de Chiny est recalé par 6 non, 4 oui et 4 abstentions.

20000 € pour étudier les chauves-souris

Dans le cadre des projets POLLEC, Chiny s’est vue octroyer un subside de la Région de 155000 € pour l’aménagement de parcours de mobilité douce sécurisés la nuit avec un éclairage intelligent. Un de ces parcours mènera du village de Les Bulles et l’église de Jamoigne. Sur la somme allouée, 20000 € vont être prélevés pour une "Étude d’évaluation de l’activité nocturne des chiroptères (chauve-souris) par ultrasons".

Projet qui permet au bourgmestre de brocarder les décideurs: "Si l’éclairage est intelligent, les mesures édictées par la Région Wallonne le sont nettement moins".