En 2A, les demi-finales sont connues: Bleid – Habay-la-Vieille et Jamoigne-Chiny – Nothomb.

En 2B, Bercheux, Libin, Assenois et Neuvillers sont qualifiés. Bercheux recevra le 5e.

En 2C, Melreux-Hotton, Nassogne et Érezée sont qualifiés.Harre-Manhay et Tenneville se disputeront le dernier ticket. Melreux-Hotton et Nassogne joueront les demi-finales à la maison.

Un de ces treize clubs montera donc en P1, fin mai.