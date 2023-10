Colline Hill, icône des ballades country, en concert à la Halle du Bouillon Blanc de Sensenruth le dimanche22 octobre

En 2019, la songwriter révélait sa 3e sortie Shelter, un EP sciemment gardé loin de toute promotion. À l’écoute de ce nouvel album In-between qui paraîtra au moment de sa venue à Sensenruth où elle le présentera en primeur, on comprend désormais que Shelter ne faisait que poser discrètement les jalons d’un sillon que Colline Hill creuse désormais avec élégance. Si l’artiste est bien une fille de l’Ouest (elle est bretonne), sa musique trouve ses influences quelque part entre les Appalaches et le Midwest. Loin du folk-rock des côtes californiennes, ses héros viennent de l’Amérique profonde (John Denver, Jim Croce, Patty Griffin, Karen Carpenter, Eva Cassidy) et portent en eux cette authenticité qui les rend si touchants.