Ouverture de la chasse à Bouillon: le gibier est dans le viseur!

L’envie de débuter la saison se ressent, mais: " Interdiction de tirer dans la battue. Vous respectez un angle de tir de 30 degrés, c’est impératif. Je ne veux pas d’accident. On enterre sa balle. Il y a encore un article dans l’Avenir de ce matin, une balle perdue à Berninont a atterri sur une maison. La chasse est déjà assez décriée".

Le passionné passera de poste en poste pour s’assurer qu’aucune balle ne se perdra. Et de dire: " On ne fait pas d’orphelins. Ne venez pas me ramener une laie qui a des marcassins".

Pétarade

Le convoi de jeep file vers la Semois. Très vite, le brouhaha des rabatteurs fait son effet dans les 400 hectares, ça pétarade. Les chiens aboient. La forêt est à la panique. Les premiers bêtes tombent. En deux heures: une biche, un faon, un brocard, trois chevrillards, une chevrette, un sanglier.

4X4, radios, GPS, la chasse est-elle encore loyale ? "Les radios nous aident beaucoup pour la sécurité. On a des plans de tirs à réaliser", justifie Robert.

Saucisson

Vers onze heures, à la chapelle de Buhan, pause baguette-saucisson. De quoi rassasier l’appétit carnassier. Un tout petit porto. Convivial, pas d’excès.

À la vue d’un bac de Jupiler, le patron glisse qu’il n’aime pas cette image de guindaille.

La bonne humeur est au rendez-vous. On en oublierait les tracas du nourrissage, les clôtures à entretenir, les frais de dégâts aux agriculteurs. "L’an dernier, j’ai payé 2 000 euros pour des dégâts dans les céréales. Il comprend le préjudice pour les promeneurs, les vététistes, "on doit vivre ensemble !"

À 80 ans, René Weebrouck a 55 ans de chasse. Pas bonne presse la chasse ? "Je crois que l’écologie, qui est un bien en soi, donne des mauvaises idées de la chasse".

Et quid du fameux sanglier du début ? Fin de battue, Robert félicitera le garçon qui n’a pas tiré pour des raisons de sécurité: "Je lui tire mon chapeau ! C’est un acte de chasse que de ne pas tirer !"

3 mois de congé

Simon Braconnier est rabatteur. Sa voix de stentor résonne dans les fourrés, trompette de chasse à l’appui. Ses chiens avec collier GPS, pour ne pas se perdre, débusquent les sangliers. À travers ronces et pentes abruptes, l’Ardennais dévale.

Son collègue prend lui carrément trois mois de congé. L’employé communal, qui a déjà été blessé, par un sanglier fera entre 60 et 70 jours de chasse. Ce sont ses vacances. Il recevra entre 40 et 120 euros selon la chasse et le nombre de chiens. " On ne le fait pas pour l’argent, quand je vais à Liège, je paie le mazout, il faut nourrir les chiens. Un collier GPS, c’est 13 euros de location par mois". Des clébards qui risquent aussi leur peau. Ce n’est pas rare qu’un sanglier blesse un animal.

Rien que des mecs ?

Le monde de la chasse serait-il macho ? Deux dames sur les 36 participants. Fanchette, qui n’est plus une jeunette, assure: " J’ai été très bien accueillie dans ce monde, je me suis fait des tas d’amis. Évidemment, on doit un petit peu se plier à leurs plaisanteries, ‘Tu as tiré ton coup ? T’as pris ton pied’", dit cette Diane qui régalera les hommes avec boudin, saucisson et pâté à la pause.

Quant à Carole, elle parle d’une histoire de famille, " Les chasseurs sont contents d’avoir des chasseuses, il y a beaucoup de respect, ce n’est pas un milieu macho".

Sport pour friqués ?

La chasse, un sport de riches ? La société loue environ 16 000 euros, hors taxes, par an sa location pour 4 jours à la commune. Les douze actionnaires peuvent inviter deux participants. Le chapeau: 50 euros.

Rien à voir avec d’autres chasses où le chasseur local est berné, la commune préférant bénéficier de ressources. "Un chasseur qui participe à une grande chasse peut payer jusqu’à 10 000 euros pour l’année", entendra-t-on. Avec évidemment l’exigence de tirer !

Des sommes bien loin du kilo de biche vendu à trois euros le kilo ce mardi au boucher, si la viande n’est pas abîmée. La société doit respecter des plans de tir. Sinon: amende de 250 euros.

Robert Ponsard président du conseil cynégétique local annonce: "Les conseils cynégétiques de la province vont aller au Conseil d’État contre la façon du DNF d’imposer les plans de tir, cela devrait être une négociation".

Bernard, le Provençal!

Bernard est venu de France pour participer à la chasse organisée à Bouillon. ©EDA Claudy Petit

Bernard Meffre, vous venez de Sisteron en France, invité par un ami. Qu’est-ce qui est différent ici ?

Le biotope, les forêts sont magnifiques avec du sapin, épicéas, nous, c’est du chêne. Ici, c’est très humide, verdoyant.

Et vous n’êtes pas venu pour rien ?

J’ai eu la chance de tirer un chevreuil. C’est très agréable !

Une expression qui ne va pas faire plaisir aux détracteurs de la chasse ?

Oui, cela va choquer, mais les chasseurs régulent la faune. C’est grâce à eux si les gens qui se promènent ont la chance de voir du beau gibier. Cela demande beaucoup d’efforts d’entretenir une chasse.