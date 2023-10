Le festival "Bouillon en Transition" revient début octobre

Nourrir l’Humanité

En ouverture de festival, l’Acrf-Femmes en milieu rural et le Centre Culture et Loisirs de Bouillon proposent une pièce de théâtre documentaire de la Cie Adoc: Nourrir l’Humanité-Acte 2, ce mardi 3 octobre à 20 heures à l’Académie de Musique, rue des Bastions. "En 2011, un comédien fils d’agriculteur décide de créer un spectacle sur le monde agricole: Nourrir l’Humanité c’est un métier … Mais en 10 ans le paysage agricole a changé. Le modèle intensif ou conventionnel est toujours bien présent, cependant de plus en plus de personnes retournent à la terre et font le choix de produire autrement. Pour être au plus près de la réalité, la compagnie Adoc est retournée sur les routes recueillir de nouveaux témoignages. Que sont devenus les agriculteurs et agricultrices rencontrés lors de la première création ? Qui sont ces nouvelles personnes qui pratiquent une autre agriculture ? Pourquoi ?"

Autres moments forts du festival

Le samedi 7 octobre (18 h 30), possibilité de prendre part à un "apéro-Poulie équitable, offert par le Centre Culture et Loisirs. Un moment suivi du concert de Lightnin' bug (blues-jazz), à 10 €, au cabaret"La Poulie". Le lendemain dimanche, petit-déjeuner équitable et local, organisé par et au profit du CNCD-11.11.11., au restaurant de l’école ISM. Le mercredi 11 octobre, à la salle des Sépulchrine, Françoise Hendrickx proposera" Des légumineuses… chiche ! Quels atouts santé, quelles astuces cuisine et quels bénéfices sociaux et économiques ?"Une conférence suivie d’un atelier de cuisine de 16 h 30 à 19 heures, avec" Pois, haricots, fèves & Co: des recettes joyeuses et innovantes en salé et sucré". La gratuité est au programme, mais l’inscription est obligatoire pour l’atelier de cuisine car les places limitées (Valériane Raty: pcs@bouillon.be ou Frédéricque Bigonville: 0492/27 43 33). Enfin, pour clôturer le festival, le samedi 14 octobre à 16 heures à la salle"Les Oulines", à Ucimont, le projet:" Une forêt comestible". Il s’agit d’une présentation interactive de Laurie Sanglan. La dame expliquera, avec une approche philosophique et pratique, comment implanter une forêt comestible, cuisiner les glands et les pousses d’épicéas ou encore comment réaliser des plats sucrés ou salés, du café, du sirop ou de l’alcool. Le fruit d’une expérience personnelle, dont la transformation d’une friche en forêt comestible, menée depuis deux années sur une petite parcelle à Oizy, dans les Hauts-de-France. Dégustation offerte.

Programme complet et renseignements sur le site: bouillonentransition.be ou Frédéricque Bigonville: 0492/27 43 33.