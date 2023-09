Ce week-end des 9 et 10 septembre, ces journées en seront déjà à leur 35e édition !

Un fameux bail dont le succès ne se dément pas et une véritable révolution copernicienne cette année.

Alors que depuis le début un thème directeur était dédié à ces journées, il n’en sera rien cette année. On a opté pour un public cible et ô combien important pour la sauvegarde et la prise de conscience de la richesse de notre patrimoine, à savoir les jeunes.

Évidemment, les activités sont ouvertes à toutes et tous.

Le focus sur ce jeune public se matérialise par des activités spécifiques dans certains sites.

La visibilité de ces dernières est clairement indiquée dans la brochure consacrée à l’événement et, fort utilement, une brochure spécifique, donne des clefs aux jeunes pour appréhender leur patrimoine, est également disponible avec le guide des journées.

43% des communes de la province

À l’échelle wallonne, près de 400 activités sont proposées et ce gratuitement. Notons cependant que des réservations sont parfois obligatoires. Dans notre province, 19 des 44 communes y participent, soit 43% de nos entités. Le Luxembourg aura par ailleurs l’opportunité d’accueillir, à Bouillon, le spectacle inaugural (voir par ailleurs.) Des manifestations spécifiquement dédiées aux jeunes, respect du public cible oblige, sont proposées çà et là. Au château de La Roche-en-Ardenne par exemple, à Arlon, au Musée Gaspar ou encore à l’église de Jamoigne (Chiny) où il s’agira de retrouver des détails architecturaux sur base de photographies.

Des jeunes, pour les jeunes

Autre approche du public cible, celle qui veut que les jeunes soient les guides d’autres jeunes. Ce sera ainsi le cas par exemple au Mardasson à Bastogne. À Nassogne, l’école de Forrières a préparé des haltes patrimoniales qui seront accessibles via des QR codes. À l’ermitage Saint-Thibaut (Rendeux), des jeunes adolescents, en costume d’époque, proposeront un spectacle sur les traces de Saint-Thibaut et les comtes de Montaigu. Une chasse aux indices est également prévue pour le jeune public. Il y en aura pour toutes et tous lors de ce week-end, qui, cerise sur le gâteau, s’annonce très ensoleillé. Le programme complet de ces journées est disponible et téléchargeable sur le net. Il est également possible de se procurer la brochure dans les Syndicats d’Initiative, Maisons du Tourisme. Certains sites en mettront également à disposition.

www.journeesdupatrimoine.be