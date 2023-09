Trois des huit grandes fermes historiques de Bouillon sont toujours en activité

La redécouverte de ce patrimoine agricole est possible aujourd’hui grâce à son dernier opus Les grandes fermes bouillonnaises, un livre de 160 pages avec de nombreuses anecdotes, reproductions de photographies, cartes, actes de ventes…

À noter que Roger Nicolas s’est arrêté aux fermes de Bouillon en tant que telles et non la ville de Bouillon d’aujourd’hui avec ses 14 villages et hameaux.

De Grand Hez à Cordemois

Si certaines de ces fermes évoquées, comme celles de Buhan, Morsehan, Cordemois, Les Mouches, Grand-Hez sont encore bien présentes dans la mémoire bouillonnaise et, qui plus est, sont encore en activité comme celles de Buhan ou des Mouches qui savait l’existence passée d’une ferme au Han du Han ?

Qui connaît le lieudit Champs Widau entre la Périmino et le Point du jour (actuel cimetière)?

Sept lieux et pourtant huit fermes recensées. En effet sur Grand Hez, il y avait deux fermes, Grand Haut et Grand Hez Bas, la distinction n’ayant rien à voir avec l’altitude ni l’emplacement sur une carte, mais en raison de l’importance des deux fermes.

De ces huit exploitations, deux ont entièrement disparu, celle du Han du Han et celle des Champs Wideau démolies à la moitié du XVIIIe, les écrits les plus anciens retrouvés attestent de leur présence au milieu du XVIe.

Trois exploitations sont toujours en activité

Hormis la ferme de Buhan créée dans le deuxième partie du XIXe, les écrits attestent de la présence des autres, Morsehan, Cordemois, Grand Hez et Les Mouches, fin du XVIe, début du XVIIe.

Sur ces huit exploitations qui ont fait la vie agricole bouillonnaise, trois sont encore en activité aujourd’hui, Les Mouches, Buhan et Grand-Hez Bas.

Le livre de Roger Nicolas Les grandes fermes bouillonnaises est vendu par le cercle THO (Terres d’Herbeumont à Orchimont) au prix de 45 € port compris à verser sur le compte BE71 0688 9660 4369.

cercletho@gmail.com.