Au fil de l’eau | La Semois et les hommes

Ce travail ne concernera que la rive gauche, la droite restant en l’état naturel jusque bien plus tard. Entre 1856 et 1861, avec sans doute d’autres préoccupations que la seule défense de la cité, la Ville fait abattre les portes, l’enceinte fortifiée et six bastions de ces fortifications. Aujourd’hui, ne subsistent que trois bastions pentagonaux. Les fondations de l’actuel Quai des Remparts sont les restes de ces fortifications, la berge étant aménagée après 1930.

Au début du XXe siècle, le conseil communal sensibilisé par le problème de la Semois lance plusieurs projets: 1902, le ruisseau des Petits Prés – qui se jette dans la Semois à la Maladrerie – est entièrement voûté ; 1906 boulevard Heynen ; 1908 premier aménagement sommaire de la rive entre le pont de Liège et ledit ruisseau, 1916, construction de murs de soutènement sur les deux rives entre les ponts de Liège et pont de France.

Le Quai Maginot

"Après la grande inondation de 1925, vers 1930, le ministère des Travaux publics envisage des travaux plus radicaux pour le quartier de la Maladrerie, explique Roger Nicolas, Bouillonnais d’origine et archiviste de la cité ducale. En 1935, le conseil communal approuve l’établissement d’une nouvelle route et d’un égout collecteur entre le pont de Liège et le ruisseau des Petits Prés. En 1936, l'entrepreneur Gatelier entame de grands travaux comparables à ceux entrepris en France par le ministre André Maginot pour défendre la frontière. Les facétieux Bouillonnais appelleront donc cette nouvelle rue, le Quai Maginot ! En 1937, les travaux sont terminés, les finitions sont réalisées et en 1939, tout ce travail se termine par le placement des deux statues de saint Arnould et de Godefroid de Bouillon de part et d’autre du pont de Liège sur la place Saint-Arnould. Elles sont l’œuvre de Victor Demanet."

En aval du Quai Maginot et en continuité de ce dernier, jusqu’à l’entrée de la Côte d’Auclin se trouve le quai de la Tannerie et en amont, de l’autre côté du pont, le quai des Seaulx, relifté il y a une petite vingtaine d’années.

Le barrage à aiguilles

Il faudra attendre 1959 pour voir se réaliser une construction longtemps attendue, le barrage à aiguilles entre le centre-ville et le pont de Cordemois pour réguler le cours de la rivière. Son deuxième impact, tout aussi important, tient du domaine de la salubrité publique. En effet, avec un réseau d’égouttage qui se déversait dans la rivière, on n’ose imaginer l’odeur qui pouvait régner sur les bords de la Semois en plein été.

Le plan d’eau ainsi créé dans le centre-ville fut rapidement l’opportunité pour l’offre touristique alors en plein essor, la location de canots à moteur et de kayaks. Autre temps, autres mœurs, autres sensibilités, les moteurs Evinrude sont depuis belle lurette remplacés par les seuls mollets des touristes.

Du Rivadjou aux "Bains"

Autre lieu symbolique, juste en amont du château et de l’entrée de la ville, connu à Bouillon sous les noms de "Les Bains" ou "La Vanne". C’est là qu’il y a près d’un millénaire l’homme a mis la main à l’eau en y érigeant une digue au milieu de la rivière, créant ainsi un bief qui alimentait un moulin banal.

Ce bief d’une belle largeur fut ensuite utilisé par les miquelets, autrement dit les bûcherons qui s’occupaient de l’abattage et du flottage du bois. Parce qu’à l’époque, pas question de débardage dans les pentes abruptes entre Dohan et Bouillon. La seule solution était de le laisser flotter sur la rivière. Pour ce faire, les miquelets employaient deux techniques: la boulée, quand le bois était lâché en vrac sur la rivière et la clionnée, un énorme radeau façonné avec le bois à mesure et soigneusement rangé. Jusqu’à la fin du travail des miquelets le lieu s’appellera "Le Rivadjou".

C’est en 1906 qu’il deviendra "Les Bains", quand les bouillonnais et les touristes comprendront qu’un tel plan d’eau pouvait être utilisé à des fins plus ludiques. Le succès de ces bains publics fut tel qu’en 1923 on y construisit un bâtiment de deux étages avec des cabines de bain.