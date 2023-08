Un livre à la rencontre de quelques figures bouillonnaises

Bouillon et son histoire n’ont plus de secrets pour Pierre Bourgeois. Au fil des années, il a pu emmagasiner pas mal de documents, cartes postales, photos et autres objets relatifs à la cité de Godefroy. C’est également lui qui anime le compte Facebook "Bouillon, son histoire". En avril 2018, Pierre Bourgeois sortait un premier ouvrage consacré aux activités commerciales du siècle dernier au travers de différents supports publicitaires. Par la suite, il éditera d’autres ouvrages comme "L’agression" ou encore "Bouillon amer" qui relatent les tristes événements survenus à Bouillon en mai 1940 et les faits qui se sont déroulés dans les environs durant la seconde guerre mondiale.