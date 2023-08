Bouillon : Plus de 500 pains cuits au feu de bois ce week-end à la Fête du pain de Botassart

Ce four, les membres de l’ASBL "Les amis du vieux four à pain" le remettront en activité le temps d’un week-end.

Pour cette édition 2023, ce sera ces 5 et 6 août à partir de 10 h. Durant les deux jours, les visiteurs auront l’occasion de découvrir les différentes étapes de la fabrication du pain depuis la préparation de la pâte jusqu’à la sortie du four en passant par le boulage et l’enfournement du pain. Ils auront également la possibilité de déguster des crêpes, une tartine de choco Nutella ou la fameuse tartine du Géant, une spécialité typiquement locale à base de fromage et de jambon d’Ardenne. Chaque année, ce sont plus de 500 pains qui sont cuits et dorés au feu de bois et mis en vente sur place au terme de chaque fournée. Plusieurs variétés de pain seront proposées comme le pain à la farine blanche, le pain multi-céréales ou encore le pain au lard. Bar et petite restauration seront également prévus sur place.

Les petits ne seront pas oubliés puisque différentes activités leur seront proposées: château gonflable, grimage, jeux en bois.

Le samedi, dès 20 h, Fabrice Delbrouck animera la soirée. Cette année encore, c’est Stédo, dessinateur de bd bien connu dans la région, qui a réalisé l’affiche de l’événement.