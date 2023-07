Succès pour la 3e fête intergénérationnelle de Mogimont

Après le spectacle et la photo souvenir, tous ont pu passer à table pour partager le repas. Toutes les personnes âgées du village avaient été conviées à l’événement ainsi que le directeur et les membres du PO. Une trentaine de personnes ont répondu à l’appel. Les enseignantes, Anne-Sophie Martin (maternelle) et Patricia Bouchez (primaire) sont bien sûr ravies, ainsi que les quelque 45 enfants de l’école.

Pour le directeur des écoles, Pierre Defat, cette rencontre intergénérationnelle a toute son importance. L’école donne vie au village.

Si Mogimont est la seule école de l’entité à organiser ce genre de manifestation, l’école de Sensenruth a également un projet en vue en organisant mensuellement un échange avec les résidents de la maison de repos et de soins Serenia de Bouillon.