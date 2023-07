Musique celte en pleine cité médiévale à Bouillon

Voix, violon, cistre… de tout pour faire de la musique celtique

À partir de 15 h, rendez-vous dans la cour de l’école communale, rue des Bastions. Au programme, Alfaia: une merveilleuse aventure sonore qui serpente, de manière tout à fait surprenante et inédite, entre la Galice et le Maghreb. Helen Flaherty Band: musique irlandaise et écossaise avec 4 voix, violon, flûte, cistre, guitare et bodhran. Chansons et mélodies traditionnelles et contemporaines, avec des arrangements à la fois frais et innovants.

Ryan Young duo et son style écossais-irlandais où l’homme fait un avec l’instrument. Calum Stewart trio, qui rejoint les rangs des Uilleann Pipers résolument modernes, ancrés dans leur propre tradition mais traversent les frontières pour apporter d’autres influences et peuvent écrire une sacrée belle mélodie. Jean-Jacques Toussaint et Hughes Fernet, les organisateurs, nous glissent qu’ils aimeraient développer ce projet singulier à l’avenir.

Infos et réservations: 0474/03 63 99 ou 0477/39 06 91. Bar et petite restauration sur place.