Camp scouts pris à partie à Bouillon: l’affaire se dégonfle

Pas de poursuites judiciaires mais administratives

Si, au moment de faits, il était question d’une attaque avec utilisation d’une arme blanche et d’explosifs, la réalité est, selon la zone de police Semois et Lesse, moins dramatique. "Même si les faits restent inacceptables, une analyse à froid des événements met en avant le fait que les jeunes ne sont jamais entrés dans le camp. Ils ont tourné autour du camp sur leurs deux-roues et ont lancé des petits pétards en direction des scouts. Je le répète, ce n’est pas admissible mais il s’agit, au regard de la loi, d’un simple trouble à l’ordre public. Et pas d’une infraction au code pénal. Les faits ont été exagérés. On a parlé d’un scout blessé au couteau. Or, les constatations des secouristes font état d’une égratignure provoquée plutôt par une branche d’arbre. Le t-shirt du scout n’était même pas troué", tient à préciser le commissaire divisionnaire Léonard.

Les auteurs sont tout de même toujours recherchés et s’exposent à des sanctions administratives et à une sérieuse mise en garde par les autorités policières afin de ne pas réitérer de tels faits.