Des scouts flamands agressés dans leur camp à Bouillon par des jeunes "encagoulés"

La police, prévenue plus tôt, s’est rendue sur place, avant mon arrivée, et elle a commencé son enquête. Je me suis, moi aussi, rendu sur place ainsi que l’échevin Frank Istace dès 2 h 30."

D’après le Nieuwsblad, des individus encagoulés ont fait irruption dans le camp alors que les scouts étaient dans leurs tentes.

Au micro de RTL, un des responsables du camps a expliqué que "les individus qui nous ont attaqués devaient avoir entre 13 et 20 ans. Nous étions une quinzaine et eux, une dizaine. Ils ont commencé à jeter des pétards dans notre direction. On a eu peur qu’ils viennent dans notre camp.". Une situation qui a fait paniquer les plus jeunes. ""Nous les avons mis à l’abri dans une grande tente avant d’appeler la police, a précisé un autre membre du camp à RTL. J’ai aperçu des individus armés de couteaux. Mon frère, lui, a été coupé dans le dos."

Toujours selon RTL, deux agresseurs ont été arrêtés puis remis à leurs parents alors que les autres ont réussi à prendre la fuite.

Scouts choqués, camp terminé

Le mayeur a précise que "des rencontres ont eu lieu avec les scouts, choqués, ce qui est compréhensible. Une autre réunion s’est tenue avec une patrouille de police. Je suis resté jusqu’à 5h15 afin d’attendre l’arrivée de parents et d’un responsable de la ville d’où les jeunes provenaient. Je remercie l’échevin de la Jeunesse de cette Ville pour sa collaboration."

Suite à ces actes, les scouts ont décidé de "mettre fin à leur camp, ne se jugeant plus en sécurité. La Ville a essayé de faire de son mieux pour les accompagner dans cette décision (prêt de véhicule, présence aussi de Monsieur Camp et du chef des travaux, mise à disposition de locaux,...). Les enfants sont bien arrivés chez eux. C’est l’essentiel."

Le bourgmestre de Bouillon, qui se dit fatigué par ce genre d’incivilités, a terminé en les condamnant fermement ; "Ces actes d’agression, s’ils sont avérés exactes par l’enquête, sont regrettables, lamentables et sont le fait d’une minorité. La police enquête, j’espère que l’enquête aboutir et que si matière à des poursuites judiciaires, il y a ; je ne doute pas que la justice se saisira de l’affaire. Je rappelle que le vivre ensemble, le respect de chacun, le respect de nos droits mais aussi de nos devoirs sont essentiels dans notre société."