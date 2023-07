Une forêt ravagée par une tornade à Bouillon ? Les images qui font penser à un phénomène météorologique rare en Belgique

”En Europe, les conditions idéales pour la formation de supercellules (orages violents) et de tornades sont beaucoup moins présentes qu’aux États-Unis, par exemple”, explique auprès de nos confrères de HLN Martijn Peters, expert scientifique.

En Europe, le nombre de formation de tornades est cinq fois moins élevé, on recense environ 250 tornades par an. “Au cours de la dernière décennie, la plupart des tornades se sont produites pendant l’été dans une région située entre la France et la Pologne”, poursuit l’expert. En Belgique, il y a en général trois à cinq tornades par an à la même période de l’année. “En automne, les tornades sont surtout observées dans le sud de l’Europe”, poursuit-il.

”Sur les quelque 4.000 qui se sont produites au cours de la dernière décennie, trente d’entre elles avaient une vitesse de vent égale ou supérieure à 250 kilomètres par heure”. Les tornades européennes sont bien moins puissantes que celles que connaissent les États-Unis, par exemple.