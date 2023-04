Belle réussite pour le carnaval de Corbion

Offagne, le plus beau char

e samedi était placé sous le signe des confettis et des chocolats. Cette année, le patro et le club des jeunes se sont mis ensemble pour proposer aux enfants une chasse aux œufs à l’occasion de la fête de Pâques ainsi que diverses animations. En soirée, les fêtards ont dansé jusqu’au bout de la nuit. La journée du dimanche a débuté avec l’apéro.

Dès 15 h, les chars ont défilé dans les rues du village pour le plus grand plaisir des petits et des grands. C’est bien sûr le char des princes et princesses qui a ouvert le cortège. Celui du club des jeunes fermait la cavalcade. Le jury aura eu du mal à départager les candidats. Le prix du plus beau char a été décerné au club des jeunes d’Offagne. Le prix de l’ambiance revient au char "The Addams Family", le prix des costumes aux plongeurs et celui de l’originalité à Mr Propre et les Trolls.

Les festivités se sont clôturées sous chapiteau avec un concert du groupe "The Lazy Fellows" suivi d’une soirée "Années 80-90".