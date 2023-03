René Lemaire, c’était le Monsieur cinéma de Bouillon

C’est en effet ses parents qui ouvrent l’établissement en 1934 dans une salle communale le long de la Semois. Après un incendie qui va ravager ce lieu de culture, la famille Lemaire décide de construire son propre établissement quelques centaines de mètres plus loin. René grandit dans l’ambiance des salles obscures et donne rapidement des coups de main à ses parents.

Adulte, il poursuit l’aventure dans le cercle familial. À la cabine pour lancer les films en passant par les commandes de longs-métrages et les négociations avec les boîtes de productions, le passionné ne comptait pas son temps. "René aimait varier les projections, des plus gros films aux productions plus locales, souligne son ami et bourgmestre Patrick Adam. René a été porteur de la culture à Bouillon, multipliant les collaborations avec le Centre culturel ou encore la bibliothèque."

Mais à côté du 7 Art, l’homme avait aussi un engouement pour les petits trains électriques, passion qu’il avait développée dans le grenier de l’habitation familiale. "On retiendra de René qu’il était quelqu’un de très souriant, humain et qui avait toujours le mot pour rire, poursuit Patrick Adam. C’était un vrai amoureux de sa ville. Un magicien capable d’apporter ce petit quelque chose à chaque personne qu’il rencontrait."

En cette période très difficile pour la famille, l’avenir du cinéma est pour le moment mis entre parenthèses.