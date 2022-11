Ce refrain repris par tous les participants et spectateurs à la sortie de la messe sur le parvis est assurément un des moments forts de la St-Eloi. Une fête qui pour certains commence aux aurores avec la confection des pyramides de certains gâteaux sur une quinzaine de civières, l’empaquetage d’autres et le découpage des derniers. Tous ces gâteaux recevant la bénédiction pendant l’office deviendront alors le célèbre pain bénit de la St-Eloi.

Tout doit être prêt pour 9 h 15, heure d’un premier cortège dans une partie de la ville emmené par l’harmonie locale l’Union Bouillonnaise, harmonie qui animera également la messe et bien entendu le second cortège. À noter que cette année la messe a été célébrée par le père abbé de l’Abbaye de Maredsous.

Histoire de familles

Bien ancrée dans la mémoire collective et dans l’histoire locale depuis plus de 140 ans, c’était la 143e édition cette année. La St-Eloi, de près ou de loin, touche toutes les familles bouillonnaises et des environs. Au point que certains "expatriés" mettent un point d’honneur à revenir ce jour-là à Bouillon dans la famille pour l’occasion et que certains n’hésitent pas à laisser de côté le costume de ville pour revêtir le sarrau bleu et le foulard rouge des porteurs.

Au point qu’on retrouve des familles complètes, parents et enfants parmi les porteurs ; ou même trois générations, comme la famille Vincent, pour porter et accompagner la civière sur laquelle est installée la statue de St-Eloi.

Encore une fois, ce dimanche, tous les codes traditionnels et folkloriques ont été respectés: civières et hottes de pain bénit, porteurs avec sarrau et foulard, harmonie, chant des joyeux forgerons, forge fumante et enclume sonnante.

Bref tous les ingrédients pour amener d’ici sept ans à la 150e St-Eloi. Et affirmer comme le début du refrain d’une chanson estudiantine: "Non, non, non, non, Saint-Éloi n’est pas mort…"