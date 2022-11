Plus de 200 personnes à la messe pour soutenir les sœurs de Cordemoy

Une assemblée composée des bénévoles qui aident régulièrement les sœurs, de paroissiens de Bouillon et des villages voisins ainsi que de nombreux sympathisants interpellés par la situation que vit l’abbaye pour le moment. Parmi ces derniers, on notera la présence de la société St-Eloi au grand complet ainsi que celle du bourgmestre Patrick Adam et du président du CPAS Alain Albert.

Pourquoi cette mobilisation ?

En 2017, on annonce la fermeture de l’abbaye suite à des tensions internes. L’émotion est alors vive chez les amis de l’abbaye, mais se calme grâce à six religieuses qui continuent à faire vivre le lieu tant au niveau spirituel qu’humain, sociétal ou économique. Les défenseurs de l’abbaye se remobilisent il y a peu quand, via les réseaux sociaux, on apprend que la messe de ce dimanche 20 novembre serait la dernière célébrée à Cordemoy et les sœurs expulsées. Avis qui sera vite contré grâce au décret wallon qui interdit l’expulsion de personnes durant les mois d’hiver. Conclusion, les sœurs restant à Cordemoy, au moins jusqu’au printemps, rien n’empêche la célébration des offices, du moins jusqu’au printemps 2023.

Pour les défenseurs de Cordemoy et de ses sœurs, le combat n’est toutefois pas terminé. Pour preuve, l’avocat des religieuses est en train de finaliser un dossier à destination des instances supérieures siégeant à Rome.

Satisfaction également pour les gourmands qui pourront toujours, aux heures habituelles du magasin de l’abbaye, s’approvisionner en cramiques, craquelins et autres biscuits fabriqués au sein de l’abbaye.