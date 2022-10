Avec une plume sensible et remplie d’humanité, l’auteur aborde les thèmes de l’adoption et de l’environnement pour un voyage au cœur des émotions.

Rendez-vous ce samedi 22 octobre à 10 h, au Cabaret "La Poulie" (en face du pont de Cordemois)

Au programme de la matinée: accueil et petit-déjeuner ; présentation et échanges avec l’auteur ; dédicaces et verre de l’amitié.

Entrée gratuite.

Réservation souhaitée. Tél.: 061/224 871 – responsable.bibliotheque@bouillon.be